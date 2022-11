Lesung im „Pflug“ in Heddesheim

Heddesheim. „Unheimlich-phantastisch und verwirrend aktuell!“ So kündigt Eva Martin-Schneider ihre Lesung über E.T.A. Hoffmann und „Der Sandmann“ am 11. November, um 20 Uhr im „Pflug“ des Heddesheimer Bürgerhauses an. Die Schauspielerin versucht in einer gekürzten Fassung von Hoffmann’s Geschichten den Romantiker mit Anekdoten und musikalischen Kompositionen zum Leben zu erwecken und dem Publikum „die Normalität des Wahnsinns“ näher zu bringen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch erwünscht. Anmeldung in der Gemeindebücherei in Heddesheim, Telefon 06203/ 10 12 39.

