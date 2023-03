Lernen fürs Abi in den Osterferien - Kurse der Abendakademie Mannheim 

Mannheim. Die Abendakademie bietet in den Osterferien Vorbereitungskurse für das Abitur und andere Schulabschlüsse an. Um sich möglichst gut auf die entscheidenden Prüfungen einstellen zu können, hat die Volkshochschule Kurse etwa für die Fächer Mathe, Englisch, Latein, Französisch und Deutsch im Programm, teilte die Abendakademie mit. Die Unterrichtsinhalte orientieren sich dabei an den aktuellen Lehrplänen des Landes Baden-Württemberg. Es werden dabei nicht nur Prüfungsstoff, sondern auch konkrete Lerntipps vermittelt. Entsprechende Kurse werden sowohl für das Abitur als auch für den Real- sowie Hauptschulabschluss angeboten.

Die Abendakademie macht zudem auf den ganzjährig angebotenen Nachhilfeunterricht aufmerksam. Unabhängig von Schulform oder Klassenstufe würden die Unterrichtsinhalte an die einzelnen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst. Kurse gibt es in Gruppen oder im Einzelunterricht. Die Kosten liegen pro Unterrichtsstunde zwischen acht und 30 Euro.

Für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien besteht mit dem Bildungs- und Teilhabepaket die Möglichkeit, dass die Kosten für Nachhilfe übernommen werden. Die jeweilige Schule muss dafür den Förderbedarf bestätigen. Antragsformulare sowie Beratung gibt es bei der Abendakademie.