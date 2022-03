Lenkräder und Navigationssysteme aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Ketsch. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Ketsch aus geparkten Autos Lenkräder und eingebaute Navigationsgeräte gestohlen worden, fünfmal schlugen die bislang unbekannten Täter zu. Wie die Polizei mitteilte, waren die Fahrzeuge, ein Mercedes und vier BMW, in der Wieblinger Straße, der Schlesierstraße und der Tilsiter Straße geparkt. Durch das Einschlagen von Seitenscheiben oder das Aufschneiden des Türbleches, gelangten die Kriminellen ins Fahrzeuginnere und bauten anschließend die hochwertigen Lenkräder und eingebauten Navigationssysteme aus dem Armaturenbrett. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden, dürfte ersten Schätzungen nach allerdings sehr hoch sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen und Betroffenen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/1744444 von den Ermittlern entgegengenommen.