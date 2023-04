Kulinarisches Leistungsschau in der Art des Saumagenwettbewerbs in Ludwigshafen geplant

Ludwigshafen will 2024 in einer Leistungsschau ermitteln, wer den besten Saumagen in Rheinland-Pfalz herstellt. Alle zwei Jahre gab es zuvor schon einen kulinarischen Wettstreit zwischen regionalen Köchen und Metzgern