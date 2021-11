Neustadt/Weinstraße. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ist ein elf Jahre alter Radfahrer in Neustadt an der Weinstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 27-jährige Autofahrerin auf der Karolinenstraße, als sie gegen 15.50 Uhr beim Einbiegen in die Schillerstraße den Elfjährigen übersah. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

