Neustadt/Weinstraße. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ist ein 11 Jahre alter Radfahrer in Neustadt an der Weinstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 27-jährige Autofahrerin auf der Karolinenstraße, als sie gegen 15.50 Uhr beim Einbiegen in die Schillerstraße den 11-Jährigen übersah. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

