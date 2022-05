Bad Dürkheim. Bei dem Absturz eines Leichtflugzeuges am Flugplatz in Bad Dürkheim ist der Pilot schwer verletzt worden. Das Flugzeug stürzte am Sonntagmittag kurz nach dem Start aus bislang ungeklärter Ursache ab und geriet in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Pilot erlitt schwere Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die Bundesstelle für Flugunfälle ermittelt nun zur Absturzursache. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15 000 Euro.

