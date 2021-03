Heidelberg. Im Vergleich zum Januar ist die Zahl der Arbeitslosen in Heidelberg um 231 leicht gesunken. Derzeit sind im Agenturbezirk 18 473 Menschen arbeitslos, wie die Agentur für Arbeit in Heidelberg am Dienstag bekannt gegeben hat. Allerdings liegt die Zahl im Vergleich zum Vorjahr immer noch um 4000 Personen höher. „Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt in Bewegung ist und der Lockdown die Arbeitslosigkeit nicht weiter erhöht hat. Allerdings ist es auch nicht gelungen, die 4000 Menschen, die sich im Bestand seit Frühjahr letzten Jahres aufgebaut haben, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagt Agentur-Chef Klaus Pawlowski.

Besonders betroffen seien in der derzeitigen Situation Jugendliche. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent höher. Gleichzeitig sind die Bewerberzahlen in der Berufsberatung um zehn Prozent zurückgegangen. Betriebe haben aber bereits im Februar 15 Prozent mehr Ausbildungsstellen als 2020 gemeldet. Die Agentur für Arbeit biete verschiedene Online-Möglichkeiten, sich über Ausbildung und Studium zu informieren, hieß es. Beratungsgespräche seien telefonisch oder per Videokonferenz sowohl für Schüler als auch für Eltern möglich. red