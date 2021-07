Mannheim. Bei Löscharbeiten eines in Brand geratenen Baucontainers hat die Feuerwehr am Freitagabend in Mannheim eine Leiche geborgen. Wie die Polizei mitteilte, fing gegen 23 Uhr ein Baucontainer auf einem Firmengelände in der Carl-Reuther-Straße aus bislang unbekannten Gründen Feuer. Während des Löschvorgangs fanden die Rettungskräfte im Container die bereits verbrannte Leiche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

