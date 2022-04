Hassloch. In einer Kleingartenanlage in Haßloch ist am Dienstag eine tote Person aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Todesursache auf, berichtete ein Sprecher der Behörde auf Anfrage. Weitere Angaben zum Leichenfund konnte der Polizeisprecher aufgrund der laufenden Ermittlungen zunächst nicht machen. Diese dauerten am Mittwochmorgen noch an.

