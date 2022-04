Leiche in Haßlocher Kleingartenanlage aufgefunden - 43 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Haßloch. Nachdem am Dienstagmorgen in einer Kleingartenanlage in Haßloch eine tote Person aufgefunden wurde, ist ein 43-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Bei der Leiche handelt es sich um einen 62 Jahre alten Mann, der Nutzer eines Gartengrundstücks der Anlage in der Neustadter Straße und im Pfalzmühlenweg war, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch mit. "Die festgestellten Verletzungen und die Spurenlage lassen auf ein Tötungsdelikt schließen", hieß es. Die Tat soll sich zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, abgespielt haben.

Der 43-jährige Verdächtige soll nach weiteren Angaben im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Obduktion der Leiche soll zeitnah stattfinden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte die Polizei keine weiteren Angaben machen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen.