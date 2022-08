Buchen. Nach einem Feuer in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Sonntagmorgen die Leiche einer Frau in der verkohlten Wohnung gefunden worden. Die 66-Jährige sei von Feuerwehrleuten leblos auf dem Boden liegend entdeckt worden. Zuvor hatten Zeugen gemeldet, dass eine Stichflamme aus einem geborstenen Fenster im zweiten Stock des Hauses herausgeschlagen sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Grund für den Brand war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro.