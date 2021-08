Lehrgänge für Tierhalter

Frankenthal. Der Bezirksverband Pfalz bietet im September mehrere Seminare für Landwirte und Pferdebesitzer an. In einem viertägigen Kurs vom 9. bis 12. September können beispielsweise Rinderhalter den Sachkundenachweis mit Schwerpunkt Mutterkuhhaltung erwerben. Am 11. September machen Pferdehalter den Befähigungsnachweis für den Transport von Pferden. Und am 18. September gibt es einen Lehrgang zur Geburtshilfe bei Schafen und Ziegen.

Alle Kurse finden auf dem Hofgut Neumühle in Münchweiler an der Alsenz statt. Anmeldungen sind unter der Internetadresse www.hofgut-neumuehle.de möglich. sin