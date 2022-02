Frankenthal. Ein Schüler hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, weil er seine Lehrerin am Tag zuvor auf Social Media bedroht haben soll. Wie die Polizei berichtet, fuhren die Einsatzkräfte zum Wohnsitz des Schülers in die Radolfstraße in Frankenthal. Sie nahmen den Schüler daraufhin zur Vernehmung mit auf die Polizeiinspektion. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit und die betroffene Lehrerin schließt die Polizei aus.

