Lehrer der Otto-Graf-Realschule Leimen mit Deutschem Lehrkräftepreis ausgezeichnet

Leimen. Der Lehrer Martin Kohler von der Otto-Graf-Realschule in Leimen ist mit dem „Deutscher Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ“ 2021 geehrt worden. Kohler gewann den Preis zusammen mit insgesamt zehn weiteren Lehrerinnen und Lehrern in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“, hieß es seitens der Initiative, die von der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband getragen wird.

Kohler unterrichtet Deutsch, Gemeinschaftskunde und WBS (Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung) an der Realschule. Hervorgehoben wurden beim Lehrer die offene Kommunikation, das große Engagement auch über den Schulalltag hinaus, die Vermittlung ethischer Werte, die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und die Organisation besonderer Ausflüge und Unternehmungen.

Die Preisträgerinnen und Preisträger in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ waren von ihren Schülerinnen und Schülern der letzten beiden Abschluss-Jahrgänge für die Auszeichnung nominiert worden. Seitens Kohlers Schülerinnen und Schüler hieß es in der Nominierung: „Mit Herrn Kohler konnten wir aber zu jeder Zeit über alles reden. Er zeigte uns, dass ein Lehrer auch ein Teil der Klasse werden kann. Er machte unsere Klasse während unserer Schulzeit zu einer Klassengemeinschaft […] Des Weiteren brachte er uns Inhalte näher, die auch außerhalb der Schule wichtig sind. Wie beispielsweise Nächstenliebe und Weltoffenheit. […] Er bereitet uns seit Tag 1 seiner Ankunft in unserem Klassenzimmer auf unsere Zukunft vor. Also auf den Weg zum Erwachsen werden. […] Herr Kohler machte unsere Schulzeit unvergesslich und deshalb nominiere ich ihn für diesen Preis.“

Zwei weitere Gewinner im Südwesten

Zudem wurden zwei weitere Lehrer aus Baden-Württemberg mit dem Deutschen Lehrkräftepreis gewürdigt. In der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung" wurden Micha Pallesche und Dominik König-Kurowski von der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe ausgezeichnet. Die beiden Lehrer waren zuvor vom Kollegium nominiert worden für ihre wertschätzende Kommunikation und das gute Schulklima.

Der "Deutsche Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ" wird in drei Kategorien vergeben. Neben den "Ausgezeichneten Lehrkräften" und der "Vorbildlichen Schulleitung" gibt es noch die Kategorie "Unterricht innovativ", bei der sich Lehrkräfte-Teams mit ihren Projekten bewerben können. (mit dpa)