"Lego"-Feuerwehrfahrzeug bei Einbruch in Heidelberg entwendet - 2500 Euro Schaden

Heidelberg. Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Mittwochabend, gegen 22 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk im Kranichweg in Heidelberg verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie ein "Lego"-Feuerwehrauto im Wert von etwa 2500 Euro. Der oder die Täter warfen eine Scheibe des Ladens ein und konnte so an das dort ausgestellte Sammlerstück gelangen.

Da lediglich das Modellauto entwendet wurde, ist davon auszugehen, dass die Täterschaft über dessen Wert Bescheid wusste. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.