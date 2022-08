Lebenslange Haft nach Mord mit einer Armbrust

Waldsee/Frankenthal. Es war einer der bizarrsten Mordprozesse, die die Metropolregion Rhein-Neckar in den vergangenen Jahren gesehen hat. Bizarr, weil dabei eine Waffe im Einsatz war, die bei Mördern eher eine untergeordnete Rolle spielt – eine Armbrust. Und doch wurde das eigentliche Sportgerät nach Ansicht der Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Karsten Sauermilch zu dem Zweck gekauft, um damit einen Menschen zu töten. Vorweg: Es war ein reiner Indizienprozess, der am Mittwoch mit dem Urteil „lebenslang“ endete. Er führte den Beobachtern in 36 Prozesstagen vor Augen, dass als Motiv für einen Mord schon eine Kränkung genügen kann, wenn sie einen Menschen trifft, der nach Ansicht des Sachverständigen Harald Dreßing über eine krankhaft narzisstische Persönlichkeitsstruktur verfügt. Motive müssen nicht immer große Geschichten sein, sondern sie seien individuell geprägt von Persönlichkeiten.

Michael G., Angeklagter im Armbrust-Prozess. © Stephan Alfter

Der Angeklagte Michael G., ein jetzt 53-jähriger selbstständiger Fliesenleger aus Dirmstein, hat nach Ansicht des Gerichts am Abend des 7. Februar 2021 einen Mann in Waldsee zunächst mit zwei Schüssen schwer verletzt und dann erdrosselt, weil er ein Auto (Volkswagen T3), das er gerne erworben hätte, nicht verkauft bekam. Büßen musste der 64 Jahre alte Besitzer einer KfZ-Werkstatt nahe des Schlichtsees, den er schon länger kannte und dessen Freundin dem Angeklagten den Wagen zunächst für 3000 Euro überlassen wollte. Der Werkstatt-Inhaber, früher Besitzer des T3, schritt ein und ließ wissen, dass jeder das Automobil erwerben könne – aber eben nicht er. Er belegte ihn gar mit einem Hausverbot, weil der Angeklagte bei mehreren Gelegenheiten Angestellte von der Arbeit abhalte. Täter und Opfer kannten sich aus vorherigen Begegnungen. Was das Hausverbot und der Misserfolg mit dem Angeklagten machten, erfuhr die Kammer durch viele weitere Aussagen von Befragten während des Prozesses, der ein Jahr in Anspruch nahm.

Richter kritisiert Verteidiger

Für den Dirmsteiner sei es nach Aussagen eines Zeugen „der Aufreger des Tages“ gewesen. Bereits einen Tag nach der Kauf-Enttäuschung – das ergaben die Ermittlungen – erstand der nun Verurteilte für etwa 1000 Euro das Tötungsgerät. Angeblich, um in der Nähe von einem Kanu aus Enten zu jagen, deponierte Michael G. die Armbrust im Wrack eines Cabrios auf dem Betriebsgelände der KfZ-Werkstatt. Offenbar aber von Beginn an schon mit dem perfiden Plan, von seiner Täterschaft abzulenken, weil die Armbrust aus seinem Besitz ja auch anderen zugänglich gewesen wäre. Darauf zu hoffen – und das kritisierte Sauermilch in seinen Einlassungen zum Urteil an der Strategie des Verteidigers Hans Böhme aus Heidelberg –, dass am Ende die Freundin des Opfers ins Visier der Ermittler gerate, sei ein hochkonspiratives Vorgehen. Es seien vonseiten der Verteidigung Nebelkerzen geworfen worden. Und das, obwohl sich Michael G. eines morgens selbst offenbart hatte: Einem Häftling, mit dem der Dirmsteiner gemeinsam zum Gericht gefahren wurde, hatte der Angeklagte erzählt, dass er der Armbrust-Mörder sei und einen „perfekten Mord“ verübt habe. Der Häftling erzählte diese Version den Behörden. Michael G. bestritt daraufhin den Inhalt des Gesprächs, der Häftling konnte aber so detailliert Auskunft geben, dass er das Wissen nur vom Täter haben konnte. Zum Beispiel den Tötungszeitpunkt, bei dessen genauer Eingrenzung sich die Gerichtsmedizin etwas schwer getan hatte. Vor seinem Mitgefangenen gab Michael G. die Tatzeit mit 20.40 Uhr an.

Heimtückisch, planvoll und impulsiv sei Michael G. vorgegangen, sagte Sauermilch, der die Arbeit der Ermittler schützte, nachdem Verteidiger Böhme deren Genauigkeit kritisiert hatte. Er beantragt Revision.