Lebensgefährtin mutmaßlich von Bus überfahren - Radfahrer fährt betrunken zu Unfallstelle

Speyer. Weil er annahm, dass seine Lebensgefährtin von einem Bus überfahren wurde, ist ein 40-jähriger Radfahrer am Sonntagnachmittag in Speyer betrunken zu einer Unfallstelle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 45-Jährige beim Abfahren von einem Parkplatz Im Erlich den Bus eines vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen übersehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Da der besorgte Lebensgefährte eine Alkoholkonzentration von 2,74 Promille hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1