Harthausen/Speyer. Ein 43 Jahre alter Mann hat in Harthausen seine 44-jährige Lebensgefährtin geschlagen, getreten und mit dem Tode bedroht. Darüber hinaus soll der Beschuldigte seine Frau nach dem Streit am Freitagmorgen bestohlen haben. Schließlich wurde am Abend im Besitz mit Drogen und einer Luftpistole von der Polizei in Speyer festgestellt.

Der 43-Jährige hatte nach der körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Partnerin das Anwesen verlassen. Vorher hatte er die Geldbörse der Frau sowie ihr Motorrad an sich genommen. Kurz danach soll er widerrechtlich einen größeren Geldbetrag vom Konto der Frau abgehoben haben.

Gegen 18 Uhr meldete eine Zeugin, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Speyer ein Mann mit einem Motorrad wäre. Zufällig habe sie eine Schusswaffe im Rucksack gesehen. Dabei handelte es sich um die Luftpistole. Zusätzlich war der Mann in Besitz von Kokain und Cannabis. Er räumte den Konsum von Drogen und Alkohol ein. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Dem 43-Jährigen wurde schließlich eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde er erkennungsdienstlich behandelt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Dem Mann erwarten nun eine Vielzahl an Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Waffengesetz, hieß es seitens der Polizei.

