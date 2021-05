Lebensgefährlich verletzte Frau in Leimen - Polizei geht von Eigenverschulden aus

Heidelberg/Leimen. Die 49-jährige Frau, die am Samstagabend in Leimen mit Schnittwunden in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, erlitt ihre lebensgefährlichen Verletzungen nach derzeitigen Kenntnissen ohne Fremdverschulden. Wie die Polizei mitteilt, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Eigenverschulden ausgegangen. Der 34-jährige Mann, der sich zusammen mit der Frau in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Leimen aufgehalten hatte, wurde nach Abschluss der Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wieder auf freien Fuß gesetzt.

