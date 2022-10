Lea Baßler ist Pfälzische Weinkönigin

Neustadt/Weinstraße. Lea Baßler (22) ist im Neustadter Saalbau zur 84. Weinkönigin der Pfalz gewählt worden. Wie die Veranstalter mitteilten, bekam die Siegerin nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses von ihrer Vorgängerin Sophia Hanke die goldene Krone überreicht. Alle drei Kandidatinnen hatten sich in einem Vorentscheid im Frühjahr für das Finale qualifiziert und stellten ihr Wissen über die Pfalz und den Wein im Neustadter Saalbau unter Beweis. Erstmals war die Fachbefragung in die Abendveranstaltung integriert. Nicht nur bei der Fachbefragung, auch beim Showteil galt es die rund 70-köpfige Jury auf der Bühne zu überzeugen. Hier punktete die frühere Dürkheimer Weinprinzessin Lea Baßler mit viel Charme, Witz und Schlagfertigkeit. Sie wird nun ein Jahr lang als Botschafterin des pfälzischen Weines bei verschiedensten Terminen auftreten. Ihr zur Seite stehen die frisch gekrönten Pfälzischen Weinprinzessinnen Sandra Eder aus Neustadt-Mußbach und Lea Lechner aus Neustadt-Diedesfeld. Wer die Krönungsveranstaltung verpasst hat, kann sie im Offenen Kanal Weinstraße am Samstag, 15. Oktober, um 12.15 Uhr sowie unter https://www.ok-weinstrasse.de/sender/web-tv/ anschauen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Event Lea Baßler ist die 84. Pfälzische Weinkönigin Mehr erfahren Deutsche Weinkönigin Katrin Lang aus Baden neue Weinkönigin - "Ich hätte es jeder gegönnt" Mehr erfahren Fest Fünf Frauen konkurrieren um die Krone der 74. Deutschen Weinkönigin Mehr erfahren