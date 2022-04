Lauf am Sonntag

Bockenheim. Vier Jahre lang mussten sich Laufbegeisterte gedulden – am Sonntag fällt nun der Startschuss für die zwölfte Auflage des Marathons Deutsche Weinstraße, der vom Kreis Bad Dürkheim veranstaltet wird. „Wir erwarten rund 3200 Läuferinnen und Läufer“, sagt die sportliche Leiterin Ute Turnzik. Der Lauf über die Halbmarathon-Distanz ist mit 1800 Anmeldungen bereits ausgebucht, für die volle Distanz über 42,195 Kilometern und den Duo-Marathon, bei dem sich zwei Läufer die Strecke teilen, gibt es noch Plätze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lauf mit Start und Ziel am „Haus der Deutschen Weinstraße“ in Bockenheim sollte ursprünglich im 2G-Modus stattfinden, die hat der Veranstalter nun aufgehoben, empfiehlt den Läufern aber bis zum Überqueren der Startlinie das Tragen einer FFP2-Maske. Auf eine Erfrischung mit dem beliebten Rieslingschwamm müssen diese in diesem Jahr indes verzichten. „Ein Rahmenprogramm in den Orten an der Strecke – mit Bands und Weinausschank – ist wegen Corona auch nicht geplant“, sagt Turnzik. Und doch freuen sich die Veranstalter, dass der Lauf wieder stattfinden kann. Nachmeldungen sind am 9. April in Bockenheim möglich. agp

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2