Lastwagenfahrer verursacht Unfall - Bauarbeiter verletzt

Bad Dürkheim. Ein Lastwagenfahrer hat in Bad Dürkheim einen Unfall verursacht, bei dem ein 19-jähriger Bauarbeiter leicht verletzt worden ist. Nach Angaben der Polizei fuhr der 35-Jährige mit seinem Lkw in der Salinenstraße über einen Schlauch, mit dem Wasser aus einer Baugrube abgepumpt wurde. Der Schlauch lag quer über die Fahrbahn, um das Wasser in den Grünstreifen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ablaufen zu lassen. Der Schlauch verfing sich mit dem Reifen des Aufliegers und wurde mitgezogen.

Der 19-Jährige, der neben der Grube stand, wurde von dem Schlauch erfasst und in die Grube gerissen. Hierdurch zog er sich Schürfwunden und Prellungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige, der den Unfall vermutlich nicht bemerkt hatte, fuhr weiter in Richtung der Baustelle am Salinarium und konnte dort als verantwortlicher Fahrer ermittelt werden.