Lastwagen verursacht Oberleitungsschaden am Bahnübergang Rülzheim

Rülzheim. Ein Lastwagen hat am Donnerstagmittag eine Oberleitung an einem Bahnübergang in Rülzheim beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 12.30 Uhr durch eine starke Windböe der Deckel eines Containers angehoben, der sich auf dem Anhänger des Lkw befand. Hierdurch riss die Oberleitung für beide Fahrtrichtungen, Germersheim sowie Wörth, ab. Der Unfallort wurde aufgrund der herabhängenden Oberleitung weiträumig durch Kräfte der Bundespolizei abgesperrt, Bahnreisende mussten die liegengebliebenen Züge verlassen.

Gegen 14.15 Uhr wurde die Erdung der Oberleitung durch den Notfallmanager der DB durchgeführt. Eine Sperrung des Bereiches um den Bahnübergang bleibt bis zum Abschluss der Reparatur bestehen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf rund 10 000 Euro belaufen.