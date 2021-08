Lastwagen touchiert Leitplanken auf A61 - Fahrbahn blockiert

Hockenheim. Nach einem Unfall auf der A61 bei Hockenheim am Freitagmorgen hat ein quer zur Fahrbahn stehender Lastwagen die Autobahn blockiert. Nach Angaben der Polizei touchierte der Lkw zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer aus bislang unbekannten Gründen gegen 8 Uhr die Leitplanken. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Der Lkw wurde abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Für die Arbeiten am Unfallort wurde die Autobahn in Richtung Speyer gesperrt. Gegen Mittag war laut Polizei mit der Freigabe der A61 zu rechnen. Der Rückstau betrug in der Spitze rund acht Kilometer.