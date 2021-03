Speyer. Mehrere Verletzte, die ganze Autobahn voller Trümmer: Auf der A 61 bei Speyer hat sich am späten Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei geht davon aus, dass der 48-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Steuer eingeschlafen ist. Er prallte gegen eine mobile Sperrwand, die wegen eines Pannenfahrzeuges aufgestellt war. In Folge dessen kam es zu einer Kollision mit dem Pannen-Lkw und einem weiteren Kleinlaster. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt; drei weitere Personen leicht. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Autobahn in Richtung Worms war mehrere Stunden lang vollständig gespertt. Es lägen viele Trümmer auf der Autobahn, Fahrzeugteile seien auf allen Fahrstreifen verteilt, sagte der Polizeisprecher.

Auf der A 61 staute sich der Verkehr am Dienstagmorgen mehrere Kilometer vom Dreieck Hockenheim bis zur Ausfahrt Speyer. Wegen Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durch ausgelaufene Schmierstoffe war nur die Überholspur frei.