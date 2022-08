Lastwagen rast in Pannenabsicherung auf A 6 bei Sinsheim - Fahrer schwer verletzt

Sinsheim. Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 6 bei Sinsheim in eine Pannenabsicherung gefahren. Der Fahrer des Sattelzuges wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste aus diesem befreit werden. Der 34-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen 3 Uhr nahezu ungebremst in ein Sicherungsfahrzeug mit Absperrwand der Autobahnmeisterei. Das Sicherungsfahrzeug hatte aufgrund eines liegen gebliebenen Schwertransportes den rechten Fahrstreifen in Richtung Mannheim seit kurz nach 1 Uhr gesperrt.

Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Rettungsdienst waren in den Morgenstunden mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Autobahn musste daraufhin vollgesperrt und der Verkehr ausgeleitet werden. Die Sperrung wurde gegen 6.45 Uhr wieder aufgehoben; eine knappe Stunde später war die Unfallstelle vollständig geräumt.

Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von ungefähr neun Kilometern über die Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt hinaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. (mit dpa)