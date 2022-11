Speyer. Weil ein Lastwagen auf der B9 Richtung Ludwigshafen aus dem Grünstreifen geborgen werden musste, ist die Abfahrt Speyer-Süd am Freitag für knapp zwei Stunden lang gesperrt gewesen. Gegen 09.50 Uhr kam der Lastwagenfahrer von der Fahrbahn ab, als er an der Anschlussstelle abfahren wollte, berichtet die Polizei. Er überfuhr ein Straßenschild und kippte mit seinem 35 Tonnen schweren Gespann nach rechts in den Grünstreifen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

