Lastwagen fährt auf A5 auf Pannen-Lkw auf - ein Verletzter

Kronau. Bei einem Unfall mit Beteiligung von zwei Lastwagen auf der A5 bei Kronau ist am Donnerstagabend eine Person verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, fuhr ein Lastwagen gegen 20 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt auf einen Pannen-Lkw auf, der sich auf dem Standstreifen befand. Mit demoliertem Führerhaus stand der Lastwagen quer auf der Fahrbahn. Der offensichtlich nicht schwerer verletzte Fahrer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar. Der Rettungsdiesnt brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blaulicht Schwerer Lkw-Auffahrunfall auf A5 bei Kronau 5 Bilder Mehr erfahren

Für die Landung eines Rettungshubschraubers und die Arbeiten am Unfallort wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Kronau umgeleitet. Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am späten Abend zunächst noch im Einsatz.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.