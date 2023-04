Lastwagen erfasst Radfahrer in Worms - schwer verletzt

Worms. Ein Radfahrer ist am Donnerstagmittag auf der B 9 in Worms von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Lastwagenfahrer an der Einmündung zur Dr.-Otto-Röhm-Straße abbiegen und übersah den ebenfalls nach rechts abbiegenden Fahrradfahrer, sodass es zur Kollision kam.

Der Radfahrer wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt. Dank vieler Ersthelfern konnte er zügig befreit und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Er wurde mit schweren aber keinen lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum nach Worms gebracht.

Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B 9 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme rund eine Stunde voll gesperrt werden.