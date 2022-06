Lastwagen brennt auf A 6 bei Sinsheim - Fahrstreifen wieder freigegeben

Sinsheim. Wegen eines Lastwagenbrandes ist die Autobahn 6 in Richtung Heilbronn kurzzeitig voll gesperrt worden. Polizeiangaben zufolge wurde am Dienstagmittag ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Am Abend wurden sämtliche Fahrstreifen wieder freigegeben.

Vor der Anschlussstelle Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) war der Auflieger eines Lastwagens in Brand geraten. Er war mit einem Bagger und einem Traktor beladen, die von Einsatzkräften geborgen werden mussten. Die Brandursache war nach Polizeiangaben vermutlich ein technischer Defekt, die Ermittlungen hierzu dauerten noch an.