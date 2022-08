Lastenrad zum kostenlosen Ausleihen in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ob Transport von Getränkekisten, kleiner Umzug, Ausflug ans Flussufer oder Ausflug mit der Kinderschar: Ohne Auto ist das manchmal gar nicht so leicht. Doch es gibt Abhilfe. Ab dem 1. August kann das Lastenfahrrad LUise kostenlos im Quartiersbüro des Dichterquartiers ausgeliehen werden. Dies ermöglichen die Vereine VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz und Dein Lastenvelo Mannheim in Kooperation mit dem Büro Sozialer Zusammenhalt. Bis Ende September steht LUise vor dem Quartiersbüro in der Georg-Herwegh-Straße 41.

LUise ist ein zweirädriges Lastenrad mit elektrischer Unterstützung bis 25 km/h. Die Registrierung und Reservierung erfolgt über www.lastenvelomannheim.de. Zum gebuchten Termin kann LUise dann im Quartiersbüro bei Lisa Martin und Yvonne Fetzer zu den üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr und Freitag 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung abgeholt werden. Ausgeliehen werden kann es bis zu drei Tage lang. Die Ausleihe ist kostenlos, die Vereine freuen über Spenden für die Wartung des Rads.