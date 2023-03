Langer Stau nach Verkehrsunfall auf A 63 bei Freimersheim

Freimersheim. Ein Verkehrsunfall auf der A63 hat am Dienstagmorgen bei Freimersheim (Landkreis Südliche Weinstraße) für einen langen Stau gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war zuvor ein Autofahrer während eines Überholmanövers mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Wagen des 41-Jährigen prallte in die Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam 150 Meter weiter zum Stehen.

Der Fahrer wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 2500 Euro schätzt. Der Fahrer des Lkw blieb laut Mitteilung unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die A63 Richtung Mainz für fast zweieinhalb Stunden vollgesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.