Landwirtschaftliche Maschinen aus Firmenhalle entwendet

St. Leon-Rot. Eine oder mehrere unbekannte Personen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Firmenhalle in der Straße „An der Autobahn“ im Ortsteil St. Leon eingebrochen. Laut Angaben der Polizei wurden landwirtschaftliche Maschinen wie eine Motorsäge, Bohrmaschinen und Kompressoren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Auch ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro am Hallentor kommt hinzu.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 zu melden.