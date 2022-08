Landstraße in Weyher in der Pfalz wegen ausgebüxter Esel gesperrt

Weyher. Wegen zwei ausgebüxten Eseln ist am Dienstag in der Pfalz eine Landstraße fast eine Stunde lang gesperrt worden. So lange habe es gedauert, bis die Vierbeiner eingefangen worden seien, sagte ein Polizeisprecher in Edenkoben. Diese hätten ihrem Ruf alle Ehre gemacht und sich störrisch gezeigt. Die Verfolgungsjagd im Modenbachtal nahe Weyher sei zu Fuß erfolgt, es habe keine Gefahr für Menschen oder die Tiere bestanden. Eine Frau nahm die eingefangenen Esel schließlich mit zu sich. Wem die Tiere gehören, muss noch ermittelt werden.

