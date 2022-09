Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis geschlossen

Rhein-Neckar. Wegen zwei interner Veranstaltungen gibt es in der kommenden Woche sowohl am Dienstag, 20. September, als auch am Freitag, 23. September, beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis keine Sprechzeiten. Laut Mitteilung der Behörde bleibt an diesen beiden Tagen nicht nur das Hauptgebäude in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage 38-40 mit all seinen Ämtern geschlossen, sondern auch alle Außenstellen des Landratsamtes in Heidelberg, Sinsheim, Weinheim, Wiesloch, Neckargemünd und Ladenburg. Dazu zählen ebenso die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinbehörden sowie das Gesundheitsamt und das Versorgungsamt.

In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt darauf hin, dass persönliche Vorsprachen nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sind. Termine können online unter der Internetadresse www.rhein-neckar-kreis.de/termine gebucht werden.