Die Inzidenzwerte steigen überall, Lockerungen werden zurückgenommen und die Bundesregierung setzt die Corona-Impfungen mit Astrazeneca aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland vorsorglich aus. So hält das Institut nach neuen Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung weitere Untersuchungen für nötig. Am Montag

...