Landkreis Südliche Weinstraße bereitet sich auf Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vor

Südliche Weinstraße. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Verbandsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße, sowie Landrat Dietmar Seefeldt, appellieren an Hauseigentümer und Vermieter und rufen zur Solidarität mit Flüchtlingen aus der Ukraine auf. „Wir sind in der Pflicht, die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, sicher unterzubringen. Wenn Sie Hauseigentümer oder Vermieter sind und freie Unterkünfte zur Verfügung haben, melden Sie diese bitte an die zuständigen Verbandsgemeinden im Kreis“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Es handle sich dabei in erster Linie um Vorbereitungsmaßnahmen, da derzeit nicht eingeschätzt werden könne, wie viele Flüchtlinge Schutz in Deutschland suchen werden und wann sie dies tun würden. Rechtliche Fragen, beispielsweise zu Mietkostenerstattungen, würden derzeit geprüft werden, heißt es weiter.

Weitere Informationen und Ansprechpartner unter www.suedliche-weinstrasse.de.