Landkreis Südliche Weinstraße ab Montag in Warnstufe zwei

Südliche Weinstraße. Im Landkreis südliche Weinstraße wird ab Montag, den 22.November, die Warnstufe zwei ausgerufen. Grund dafür ist der am dritten Tag in Folge überschrittene Belastungswert der Intensivstationen in Rheinland-Pfalz. Die Änderungen betreffen vor allem Menschen ohne Impfschutz. So dürfen sich bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch 50 anstatt 100 nicht-immunisierte Personen aufhalten. In der Gastronomie gilt außerdem, dass das Tragen von Masken und das Wahren von Abständen nur bei weniger als zehn Personen, die entweder genesen, geimpft oder Kinder sind, vernachlässigt werden kann. Das gilt ebenso für den Sport, beim außerschulischen Musik- und Kunstunterricht sowie bei Proben und Auftritten der Breiten- und Laienkultur. In Schulen müssen die Kinder im Schulgebäude auch am Platz eine Maske tragen. Ausgenommen davon sind Grundschüler und Schüler, die sich im Freien aufhalten.

