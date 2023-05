Landkreis auf Platz eins

Der Rhein-Neckar-Kreis ist beim Wohnungsneubau so aktiv wie kein anderer Landkreis in Baden-Württemberg. Das geht aus einer aktuellen Veröffentlichung des Statistischen Landesamts hervor, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

Demnach liegt der Rhein-Neckar-Kreis mit 1926 genehmigten Neubauwohnungen in Planung um 10,4 Prozent über dem Vorjahreswert (1745) und führt die Statistik der Bauaktivitäten im Jahr 2022 an – gefolgt von den Landkreisen Böblingen (1746) und Heilbronn (1701). Insgesamt wurden laut Mitteilung in Baden-Württemberg im Jahr 2022 für Wohn- und Nichtwohngebäude 30 933 Baugenehmigungen erteilt, was einem Rückgang von zwölf Prozent zum Vorjahr entspreche. Auf neue Wohngebäude entfielen nach Angaben des Statistischen Landesamts 14 956 Genehmigungen mit insgesamt 42 136 Wohnungen.

Die Zahlen zeigten, „dass der Wohnraumbedarf im Kreis weiterhin erfreulich hoch ist. Die Entwicklung geht hin zu verdichtetem Bauen möglichst vieler Wohnungen auf engem Raum“, wird Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, in der Mitteilung zitiert. red