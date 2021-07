Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz tagt erneut digital

Speyer. Die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz tagt von diesem Donnerstag an bis einschließlich Samstag zu wichtigen Themen - wegen der Corona-Pandemie erneut digital. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl des Präsidiums sowie der Mitglieder der Kirchenregierung und ihrer Ersatzleute. Bei einer Pressekonferenz am Freitag will das Synodalpräsidium und der Landeskirchenrat über die Ergebnisse informieren.

Die 13. Tagung der Synode seit 1945 beginnt um 9.00 Uhr mit einem digitalen Abendmahlsgottesdienst, der auf YouTube mitgefeiert werden kann. Die Synode hat noch 50 Mitglieder statt der früheren 70 - infolge der Zusammenlegung von sechs Kirchenbezirken ist sie kleiner geworden. Die Evangelische Kirche der Pfalz erstreckt sich über das Gebiet Pfalz (im Bundesland Rheinland-Pfalz) und Saarpfalz (im Bundesland Saarland). Ihr gehören rund 483 000 Mitglieder an.