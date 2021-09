Landesgartenschau wird verschoben

Mainz/Neustadt/Speyer. Die bislang für das Jahr 2026 geplante Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz wird um ein Jahr verschoben. Welche Kommune sie ausrichten wird, steht noch nicht fest und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 von der Landesregierung entschieden. Unter den Bewerbern sind auch die Städte Neustadt und Speyer in der Vorderpfalz. Außerdem sind Bendorf, Bitburg, Mainz und die Region Mittelmosel mit Bernkastel und Traben-Trarbach interessiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bewerbungen und Planungen seien bislang durch die Corona-Pandemie erschwert worden, teilte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Dienstag in Mainz mit. Mit der Verschiebung des Termins habe die Kommune, die den Zuschlag bekommen wird, dann die übliche Vorlaufzeit von rund fünf Jahren. Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren für die nächste Landesgartenschau, bis Mitte Oktober haben Kommunen noch Zeit, ein Konzept einzureichen. Diese Frist war pandemiebedingt bereits um ein Jahr verlängert worden. Damit kann es dauern, bis die nächste Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz zu sehen sein wird. Für 2023 war die bislang fünfte Schau in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant, sie wurde aber abgesagt, nachdem die Stadt schwer von der Flutkatastrophe im Juli getroffen worden war. Die bislang letzte Landesgartenschau hatte Landau 2015 ausgerichtet.

Für die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ist die Verschiebung der Landesgartenschau eine folgerichtige und erwartbare Entscheidung, wie sie am Dienstag auf Anfrage sagte. In der Domstadt haben sich in den vergangenen Monaten auch die Gegner einer Landesgartenschau formiert (wir berichteten). Ihnen geht es um verschiedene Aspekte, etwa um die Kosten. Den Plänen zufolge könnte die Ausrichtung die Stadt rund 13 Millionen Euro kosten. Zudem sind die beiden bisher auserkorenen Kernflächen fast acht Kilometer voneinander entfernt. Das wären etwa die Kurpfalzkaserne im Norden der Stadt und der Domgarten hinter der großen Kathedrale in Richtung Rhein. Die Verbindung dieser beiden Flächen mit neuen Wegen ist für Kritiker ein Problem. Befürchtet wird zudem zuviel Verkehr angesichts von 900 000 zu erwartenden Besuchern. (mit dpa)