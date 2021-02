Landau. Ein Braunkopfklammer-Äffchen schaukelt an einem langen Tau durch das Gehege und Familie Pfau spaziert zwischen Schneeglöckchen über die Zoowiese. „Bei dem herrlichen Wetter blutet einem das Herz, wenn man keinen einzigen Menschen im Tiergarten trifft“, findet Christina Schubert, Kuratorin des Landauer Zoos. Ab Montag dürfen die Tiere wieder Besuch bekommen, denn die Landesregierung in Mainz hat beschlossen, dass unter anderem Zoo und Tierparks in Rheinland-Pfalz ab 1. März ihre Außenbereiche öffnen dürfen.

„Wir hoffen, dass wir die Tore auch schnellstmöglich wieder öffnen dürfen“, sagt Jana Mechler vom Heidelberger Zoo. „Es wäre natürlich wunderbar, wenn wir schon in der nächsten Runde ab 8. März dabei sein könnten. Stand jetzt gibt es aber noch kein konkretes Startdatum“, berichtet sie dieser Redaktion.

In Landau arbeitet das Team nun das Wochenende durch, um das vom Land geforderte Online-Ticketsystem zu installieren. „Niemand kann einfach so spontan vorbeikommen – auch die Inhaber von Jahreskarten und die Mitglieder des Fördervereins nicht“, macht Schubert deutlich. Stattdessen müsse man im Internet sein Ticket samt Zeitraum buchen und gleich bezahlen. „Außerdem wird es gleich per Paypal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt. Die Gäste dürfen sich das Ticket dann ausdrucken oder als QR-Code auf dem Smartphone speicher“, erklärt Schubert.

Zum einen werde damit die maximal erlaubte Besucherzahl garantiert, zum anderen entzerre das den Betrieb an der Kasse. So konnte man nach dem ersten Lockdown immer noch bar am Eingang bezahlen, was nun nicht mehr zulässig ist. „Außerdem fällt das Ausfüllen des Bogens für die Kontaktnachverfolgung weg, denn ein Online-Ticket kann man nur dann kaufen, wenn man alle Fragen beantwortet hat, die das Gesundheitsamt wissen möchte.“

Frühjahrsputz läuft

„Alle freuen sich auf die Rückkehr der Besucher – Tiere und Menschen“, sagt Zoodirektor Jens-Ove Heckel. Die Mitarbeiter sind mitten im Frühjahrsputz, verteilen frischen Sand auf den Anlagen und harken die Wege zwischen den Gehegen. Derweil blicken Streifengnus und Bergzebras neugierig auf die von der warmen Abendsonne beschienen Wege, während nebenan die Visayas Mähnenschweinbabys mit dem Rüssel in der lockeren Erde wühlen. „Die Störche sind auch zurück“, sagt Schubert. Die Kuratorin ist froh, dass auch der niedliche Zoonachwuchs bald Zuschauer hat. Ziemlich schnell gefunkt hat es nämlich zwischen dem Azara-Aguti-Weibchen – das im September aus Darmstadt in die Südpfalz kam – und dem Lan-dauer Männchen. „Der Nachwuchs ist schon putzmunter“, schmunzelt der Zoodirektor. Bei den Ottern hat es ebenfalls Babys gegeben. Fünf quietschfidele Jungtiere toben bereits auf der Außenanlage herum. Außerdem ist am 21. Februar ein Zwergrüsseldikdik zur Welt gekommen. Zur Wiedereröffnung gebe es mit dem Zwergantilopenböckchen also einen kleinen Zoo-Star.

Muntere Ferkelschar

In Heidelberg freut sich das Zoo-Team auch schon mächtig darauf, die ersten Jungtiere präsentieren zu dürfen. „Wir haben 21 kunterbunte Ferkel, die aus zwei Würfen stammen und munter durch das Außengehege flitzen. Außerdem hat es bei den quirligen Ottern Nachwuchs gegeben“, verrät Zoosprecherin Mechler. „Wir sind bereit und hoffen das Beste. Das Online-Ticketsystem haben wir ja schon nach dem ersten Lockdown erprobt.“

