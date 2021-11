Landauer Weihnachtsmarkt mit 2G und Maske - weitere Einschränkungen nicht ausgeschlossen

Landau. Der Landauer Weihnachtsmarkt startet am Donnerstag mit der 2G-Regelung und Maskenpflicht. Auf eine offizielle Eröffnung des Kunsthandwerklichen Thomas-Nast-Nikolausmarkts wird jedoch verzichtet, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Die Rahmenbedingungen sind schwierig, auch da es weiter keine landeseinheitliche Regelung für Weihnachtsmärkte gibt. In Abstimmung mit den umliegenden größeren Städten werden wir demnach den diesjährigen Thomas-Nast-Nikolausmarkt mit so viel Sicherheit wie nötig und so viel Freiheit wie möglich stattfinden lassen“, sagte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Zwar werde der Weihnachtsmarkt draußen, mit ausreichend Abstand und einem Hygienekonzept durchgeführt. „Trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass die derzeitige Lage dazu führen kann, dass weitere Einschränkungen kommen – bis hin zur Absage auch im laufenden Betrieb“, betonte Hirsch.

Kontrolle mit Bändchen

Die 2G-Regelung werde mithilfe eines Bändchens kontrolliert. Diese werden auch an Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren ausgegeben, die lediglich getestet sind. Der Nachweis werde überall dort erforderlich sein, wo Speisen und Getränke vor Ort konsumiert werden. Auch für Fahrgeschäfte und der Eislaufbahn ist der Nachweis über den Impf- und Genesenenstatus notwendig. Jedes Bändchen kann nach Angaben der Stadt über mehrere Tage verwendet werden und kostet einen Euro. An den Verkaufsständen soll hingegen kein 2G-Nachweis erforderlich sein. Auch eine Abgabe von Speisen zum Mitnehmen sei ohne Bändchen erlaubt. Im Innenbereich der kunsthandwerklichen Präsentation gelte dagegen ausschließlich die 2G-Regel.

Die Maskenpflicht erstreckt sich über das gesamte Veranstaltungsgelände. Das umfasst den Rathaus-, den Stifts-, den Untertor- und den Obertorplatz sowie den Bereich vor der und in der Marktstraße 29, wo sich die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker präsentieren.

Vorbild Freiburg

Oberbürgermeister Hirsch verwies darauf, dass ein ähnliches Modell erfolgreich auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt umgesetzt werde. Der Stadtchef machte aber deutlich, dass es 2021 ein anderer Weihnachtsmarkt werden wird, als ihn die Landauerinnen und Landauer aus der Vergangenheit kennen. „Mehr Genuss und weniger Party, eher Beschaulichkeit als Trubel“, gab Hirsch die Devise aus.

Regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt, die Polizei und das Sicherheitspersonal wurden angekündigt.

