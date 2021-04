Landau verbietet Kundgebung

Landau. Die Stadt Landau hat aus Gründen des Infektionsschutzes eine für Sonntag, 25. April, auf dem Rathausplatz geplante Kundgebung mit bis zu 100 angemeldeten Teilnehmern untersagt. Das teilte Ordnungsdezernent Lukas Hartmann am Mittwoch mit.

Gründe für das Verbot sind zum einen die gestiegenen Infektionszahlen in der Stadt, zum anderen die Tatsache, dass die Anmelderin mittlerweile mehrfach gegen das Versammlungsrecht verstoßen hat. „Da dieses Mal wieder zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erwarten sind, darunter sogenannte Querdenker, ist aus unserer Sicht als Versammlungsbehörde nicht damit zu rechnen, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden“, so Hartmann. Ordnungsamt, Ordnungsdezernent und Polizei werden laut der Stadt am Sonntag vor Ort sein, um die Einhaltung des Verbots zu kontrollieren. red