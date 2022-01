Landau: Ab Ende Januar kostenlose Tampons an allen Schulen

Landau. Die Stadt Landau stattet ihre weiterführenden Schulen und Einrichtungen der offenen Jugendarbeit mit kostenfreien Binden und Tampons aus. Das teilt Beigeordneter Lukas Hartmann als zuständiger Dezernent für das städtische Gebäudemanagement (GML) jetzt mit. Er hatte im Frühjahr 2021 einen ersten Anstoß zu diesem Thema gegeben; später im Jahr folgte ein Antrag der Stadtratsfraktion Die Linke. Die Spender mit den frei verfügbaren Hygieneprodukten für den Notfall seien bestellt und sollen bis Ende des Monats in den vier Gymnasien, Realschulen, Berufsschulen sowie im Haus der Jugend, im Jugendtreff Horst und im Mehrgenerationenhaus aufgestellt werden.

Da die Menstruation in vielen Teilen der Gesellschaft weiter ein Tabu-Thema ist, trauen sich gerade jüngere Menschen häufig nicht, nach Produkten zu fragen. Die Tampons und Binden an den Landauer Schulen und Einrichtungen der offenen Jugendarbeit sind besonders „für den Notfall“ gedacht, also wenn die Periode überraschend früher oder später einsetzt.

„Frei verfügbare Periodenartikel in Bildungseinrichtungen sollten eine Selbstverständlichkeit sein, wenn man(n) sich fünf Minuten mit dem Thema beschäftigt“, findet GML-Dezernent Hartmann. Er selbst wurde durch einen feministischen Podcast auf die Problematik aufmerksam. „Menstruation ist kein Luxus. Wenn Menstruationsprodukte ähnlich wie Seife und Toilettenpapier als Teil des grundsätzlichen Hygienebedarfs anerkannt und kostenlos zur Verfügung gestellt werden, trägt dies zur Enttabuisierung der Periode bei." Die Kosten belaufen sich auf 1.800 bis 2.000 Euro für die Spender plus voraussichtlich rund 15.000 Euro jährlich an laufenden Kosten. Die Integrierte Gesamtschule hat, wie berichtet, mit Unterstützung ihres Fördervereins bereits ein eigenes Projekt realisiert.

