Vier Jahre statt wie bislang fünfeinhalb soll künftig die Ausbildung zur Intensivpflege in Baden-Württemberg dauern. Das Gesundheitsministerium hat fünf Modellprojekte an den Unikliniken in Mannheim, Heidelberg, Freiburg , Tübingen und Ulm genehmigt, heißt es in einer am Montag in Stuttgart verbreiteten Mitteilung. Damit solle unter anderem das Berufsbild in der Intensivpflege attraktiver

...