Land investiert 50 Millionen Euro in Uni-Gebäude in Heidelberg

Das Land Baden-Württemberg stellt rund 32 Millionen Euro für die Sanierung und Umstrukturierung des Hochhauses INF 220 für das Universitätsklinikum Heidelberg bereit. Das hat das Finanzministerium bekanntgegeben. Weitere 18,4 Millionen Euro kommen vom Land für die Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld. Im Rahmen des Bauprogrammes 2022 werden somit rund 50 Millionen Euro in die Liegenschaften des Landes auf dem Heidelberger Campus gesteckt.

Die Heidelberger Landtagsabgeordnete Theresia Bauer (Grüne), gleichzeitig Wissenschaftsministerin in Winfried Kretschmanns grün-schwarzem Kabinett, zeigt sich in einer eigenen Pressemitteilung darüber sehr erfreut: „Hier wird ein Zentrum zur Erforschung neuer Therapieansätze für neurologische und psychiatrische Erkrankungen entstehen. Damit knüpfen wir an die erfolgreiche Arbeit unserer Heidelberger Forscherinnen und Forscher an und stärken den Forschungs- und Gesundheitsstandort Heidelberg.“

Im INF 220 wird das Heidelberg Center for Interventional Network Neuroscience untergebracht (HeiCINN). Durch die Investitionen in seine Liegenschaften stärke das Land den Gesundheitsstandort Heidelberg und insbesondere die Forschung zu neurologischen Erkrankungen. Neben den 32 Millionen Euro vom Land kommen 10,5 Millionen Euro vom Bund, weil es sich um ein „Forschungsvorhaben von überregionaler Bedeutung“ handle. Die Universität selbst steuert rund 5,2 Millionen Euro für das Großprojekt bei. So summieren sich die Gesamtkosten auf 47,4 Millionen. red/lok