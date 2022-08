Land gibt weitere zwei Millionen für Pop-Projekte - auch viele Projekte aus Mannheim sind dabei

Mannheim/Heidelberg. Mit weiteren rund zwei Millionen Euro fördert das baden-württembergische Kunstministerium die Musikszene im Land. Davon profitieren auch viele Projekte in Mannheim und Heidelberg. Es handele sich um Coronahilfen für 49 Pop-Projekte, teilte das Ministerium am Dienstag in Stuttgart mit. Laut Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) wolle man „Mut machen, neue künstlerische Impulse zu wagen“.

Newcomer aus der Region

Gefördert wird laut Mitteilung etwa das Projekt „From Mannheim to Planet Ears“ mit 35 000 Euro: Die Alte Feuerwache will hier mit einer offenen Ausschreibung Kunstschaffende aus Baden-Württemberg zur gemeinsamen Arbeit mit Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland anregen, die Ergebnisse sollen dann beim Planet Ears-Festival im September 2023 präsentiert werden. Die Newcomerin Yolanda Diefenbach aus Mannheim wird ihr Debütalbum „Soy Yolanda“ und Live-Session-Videos produzieren, sie erhält dafür 38 758 Euro. Und die Studiobühne Zwinger1 soll zur „Plattform für lokale Themen der Stadt und Reflexionen über den Kulturbetrieb“ werden – für das Projekt des Theater und Orchester Heidelberg gibt es 36 144 Euro.

Spielorte stärken

Weitere Projekte aus Mannheim: „Gurbet – Songs von Baba“, ENGIN (37 300 Euro); „Der neue Joy Fleming geht auf Tour!“, Gringo Mayer (26 466 Euro); zweites Studioalbum, listentojules (68 367 Euro); „Mayuko – Force“, Mayuko (25 452 Euro); „Livemusik & Creative Placemaking“, Music Commission Mannheim (73 475 Euro); „Pioneer Pop“, Nationaltheater (45 604 Euro); „Nora OG“ (72 485 Euro); „Alter Klang – Sturm & Drang“, Pow (51 734 Euro), „Thomas Siffling sings“, Thomas Siffling (47 267 Euro). In Heidelberg: „Ingas Musiksalon“, Inga Bachmann (13 420 Euro); „Push Push: Das internationale Pop-Ensemble“, Kulturhaus Karlstorbahnhof (41 862 Euro).

Mit 75 000 Euro gefördert wird etwa auch das Stuttgarter Festival „About Pop“, fast die gleiche Summe gibt es für ein Identitätsprojekt der Künstlerin Diana Ezerex aus Karlsruhe, bei dem sie selbst geschriebene Songs aufnimmt und sie auf einer fünftägigen Tour präsentiert.

Den Angaben zufolge sind 200 Projektanträge eingegangen. Die Hilfen sind Bestandteil des Programms „Kultur nach Corona“, das in der zweiten Runde mit 7,5 Millionen Euro fortgeführt wurde.