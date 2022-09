Lampertheim wird Gastgeber des Hessischen Familientags 2023

Lampertheim. Die Stadt Lampertheim (Landkreis Bergstraße) wird im kommenden Jahr den 11. Hessischen Familientag ausrichten. Wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, sei die südhessische Kommune im Rahmen eines landesweiten Bewerbungsverfahrens als Gastgeber ausgewählt worden. Mit der Festlegung des Austragungsortes würden nun die Vorbereitungen für die Veranstaltung am 15. Juli 2023 beginnen.

Geplant seien unter anderem ein Bühnenprogramm mit regionalen und überregional bekannten Künstlerinnen und Künstlern sowie Mitmachangebote für die ganze Familie. Zudem gebe es die Möglichkeit, sich über das hessenweite Angebot für Familien und über die Familienpolitik zu informieren. Der Hessische Familientag findet seit 2003 alle zwei Jahre statt.